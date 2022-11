ÕPETA TALLE ⟩ See haruldane oskus teeb sinu lapsest väga eduka täiskasvanu

Raamatu «Ettevõtja kasvatamine» («Raising an Entrepreneur») jaoks intervjueeriti 70 lapsevanemat, kes kasvatasid oma lastest väga edukad inimesed. Kui vanematelt küsiti, et milliseid oskuseid nad oma lastele varajases eas õpetasid, nimetasid kõik kui ühest suust: uudishimu.

Uudishimu on midagi rohkemat kui lihtsalt soov midagi teada saada, kirjutab cnbc.com. See hõlmab ka püüdu midagi parandada. See seisneb küsimuste esitamises: kuidas see käib? Kas see peab nii olema? Kas ma saaksin seda kuidagi paremaks muuta?