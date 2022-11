Miks Kate Middleton nii tihti plaastreid kannab?

Oma hea stiilitaju ja alati hoolitsetud välimusega Catherine kannab tihti väikese lisandina sõrmede ümber nahavärvi plaastrit. Kui printsess jumaldavatele rahvahulkadele lehvitab, on see näha ja põhjustab alati spekulatsioone.

Buckinghami palee küsimusele sisulist vastust pole andnud, on vaid teatanud, et ei kommenteeri seda teemat. Arvestades Kate'i suurt kirge aianduse vastu, võib arvata, et väikesed vigastused tema kätele ongi sellest tingitud. Teised jällegi arvavad, et plaasterdamise vajadus on tekkinud koduste majapidamistööde käigus. Nimelt püüavad William ja Kate oma lastele võimalikult tavalist ja normaalset igapäevaelu pakkuda.