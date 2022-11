Katrin Karisma rõõmsameelsuse saladusest: elu on nii huvitav, kõik selles!

Artist tähistas tänavu augustis oma 75. sünnipäeva ja selle raames planeeritakse novembrikuus suurejoonelist kontsertprogrammi. «Number on enam-vähem ilus, kuid tegemist ju ikkagi viimase veerandiga. Rõõm on muidugi sellest, et tervis on korras ja kõik sujub. See, et teater soovis mu sünnipäeva nii suurelt tähistada, oli muidugi äge. Nüüd läheb asi veel edasi, sest kõik jätkub juubelituuriga,» lausus ta.

Juubelihõngulised galakontserdid toimuvad Moostes, Pärnus, Tartus ja Tallinnas. Lavale astuvad lisaks sünnipäevalapsele ka Piret Krumm, Hanna-Liina Võsa, Lauri Liiv, Johan Randvere ning Reigo Tamm. «Mu lavapartnerite näol on tegemist noorte ja andekate inimestega, kes on Eesti publikule teada ja tuntud. Ma loodan, et külalised ei eelda, et hakkan 25-aastast tüdrukut mängima, see oleks narr olukord. Mina olen ikka mina. Ma arvan, et see saab olema pidulik teatepulga üleandmine noorte kätte,» tunnistas Karisma südamlikult.