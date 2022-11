ETTEVAATUST ⟩ Need kolm ootamatut harjumust tekitavad kortse näkku

Retinoidid stimuleerivad kollageeni tootmist, mistõttu on neid sisaldavad nahahooldustooted praegu ülipopulaarsed. Kuid nendega on lihtne liialdada. Kui sa kasutad retinoide (ja keemilisi koorijaid, nagu AHA-d ja BHA-d) liiga palju, siis sa kahjustad oma nahka. Rikutud nahabarjäär on punetav, ärritunud ja sügelev. Kasuta retinoide ja koorijaid korra kuni kolm korda nädalas.

Stress teeb vanaks – see pole kõnekäänd. See võib tekitada kehas põletikku, mis omakorda paneb vähem kollageeni tootma. Stress on sageli mõistagi vältimatu, kuid siinkohal on abi kollageeni toidulisandist, vahendab mindbodygreen.