Daniel Radcliffe'i tervisehädad: alkoholisõltuvus, obsessiiv-kompulsiivne häire ja düspraksia

Praegu 33-aastane mees on valinud täieliku karskuse, sest tal tekkisid Potteri-ajal alkoholiga probleemid. «Mulle oleks tulnud kasuks mitte juua, sest see ei teinud mind nii õnnelikuks, kui ma tahtsin,» on ta tunnistanud sellele ajale tagasi vaadates.