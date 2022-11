VIDEO ⟩ Putini salga baabuškad lubavad Elon Muskile Venemaalt väärt naise leida, kuid asjal on konks

Putini salga tädikesed nõuavad mitmes videos küll rangemal, küll leebemal toonil, et Elon Musk peab oma satelliidid ära koristama, et Ukraina neid kasutada ei saaks. Nimelt aitab Elon Muski SpaceX-i satelliitidel tuginev internetiteenus Starlink Ukraina drooniüksusel hävitada Venemaa relvastust.

Selle eest vastutasuks lubavad baabuškad Muskile Venemaal poliitilist varjupaika, aga mitte ainult! Nad lubavad talle välja valida ka kõige kaunima kasakatüdruku, kellesarnast ei leia kusagilt Ameerikast ja kes on «vohh kui hea».

Videopöördumine on siin:

Nad ütlesid: «Meie, Putini salk, leiame, et Zelenskõi režiim on terroristlik ja hoiatame kõiki riike: ärge andke neile relvi! Täna ähvardavad nad meid, aga homme ähvardavad nad juba teid. Miski neile ei meeldi: vähe on raha antud, vähe teisi asju. Hakkavad teid šantažeerima teie enda pommiga. Ma ei pea silmas lihtsalt pomme, vaid aatompomme.»