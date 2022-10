VIDEO ⟩ Putini salga baabuškad edastasid maailmale kurjakuulutava hoiatuse

«Meie, Putini salk, pöördume terve maailma poole. See, mis juhtus laupäeval Krimmi sillal, oli otsene terrorirünnak Venemaa vastu. Me ei räägi siin niisama – sellist terrorismi ei saa jätta tähelepanuta. Need riigid, kes pakuvad abi sellele presidendile, jutt on Ukrainast, neile ei tohi anda mingeid pomme või seadmeid. See lendab teile tagasi ükskord. Teadke, et sellega asi ei piirdu! See inimene sellega ei rahuldu. See inimene tahtis hirmutada Venemaad, aga see ei lähe meiega läbi.»