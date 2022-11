AJALOONAINE ⟩ Koidu ja Hämariku kirglik armulugu, mis kestis 50 aastat

Nutud nutetud, läks järgmine kord juba paremini ning äpardusteta. Kuid koolis ei suhtutud sellistesse esinemistesse just soosivalt. Tantsu õppida küll võis, aga avalikult esineda mitte. Vahest oli see ainult mõne üksiku õpetaja kius, aga Elfil oli meeles, et eriti just inglise keele ja maateaduse tunnis pidi ta kuulma mürgiseid märkusi, kui ta vastamisel pisut vääratama kippus. Siis öeldi: «Varvastel tippida oskate, koolitundi aga mitte. Valige, kas kool või tants.»

Tüdrukus tekitas see ainult trotsi, sest tants huvitas teda palju rohkem kui kool. Nii viskaski ta keskkooli eelviimases klassis raamatud nurka ja keskendus ainult balletile. Muidugi ei teinud see heameelt ei isale ega vendadele, ainult ema ütles: «Tee, nagu sa seda ise paremaks pead.»

Selleks ajaks olid sõbrannad juba Tallinna tantsima siirdunud. Elli Kubjas tantsis Estonias, Granberg õppis Litvinova stuudios. Ka Elfriedes tärkas soov minna Tallinna ja nii ta sõitiski ühel päeval tädi juurde külla ja seadis siis sammud Estonia teatrisse. Naine ise on jutustanud: «Alul oli päris suur hirm minna teatrisse. See oli mulle hirmus suur maja. Meil Narvas olid väikesed majad. Ekslesin treppide ja uste labürindis, kuni viimaks seisatasin direktor Kompuse ukse taga. Süda kloppis nii tugevasti, et arvasin seda kuulda võivat direktori kabinetti. Kõhklesin hulk aega, kas minna sisse või ei. Kui viimaks astusin sisse, oli seal ees veel mitu inimest. See tegi olukorra veel hullemaks. «Tere,» ütlesin arglikult. «Mis väike preili soovib?» küsis Kompus. «Sooviksin teatrisse tantsima tulla.» «Aga meil on juba tantsijad võetud ning nad on juba kolm kuud õppinud,» vastas direktor. «Võibolla leidub teil siiski üks koht minule, olen ka tantsu õppinud,» nurusin edasi. «Minge siis proua Olbrei juure,» soovitas direktor. «Näib, mis tema ütleb.»»