Siin on nimekiri asjadest, mis aitavad sul hõlpsalt suhkrusõltuvusest vabaneda

1. Kui oled näljane, söö tervislikku ja kõhtutäitvat einet

Oluline on mõista, et sõltuvus ei võrdu näljaga. See ei tähenda keha vajadust energia järele, vaid aju nõuab midagi, mis vabastaks suuremas koguses dopamiini.

Näljasena on üks parimaid nippe süüa kohe tervislik eine. Koju tasub varuda tervislikke suupisteid ning vajadusel ka valmistoite. Valgurikkad toidud, nagu liha, kala ja munad, on eriti head näljatunde vähendamiseks.

Tervisliku toit ei pruugi tunduda eriti isuäratav, kui juba on tekkinud isu suhkrurikka rämpstoidu järele, kuid pikemas perspektiivis on enda sellistel hetkedel kontrollimine seda väärt.

2. Käi kuuma duši all

Mõned inimesed, kes tunnevad sageli suurt magusaisu, on leidnud, et kuumad dušid või vannid aitavad seda kergemini kontrolli all hoida. Selleks peab vesi olema kuum – mitte nii kuum, et sa nahka kõrvetaks, vaid piisavalt kuum, et tekiks ebamugavustunne.

Lase veel üle selja ja õlgade joosta, et see sind soojendaks. Duši all tuleks veeta vähemalt 5–10 minutit, sealt välja astudes peaks sind valdama uimane tunne. Sel hetkel on magusaisu tõenäoliselt kadunud.

3. Mine õue kiirele jalutuskäigule

Suurepärane abimees suhkrusõltuvuse vastu võib olla ka väljas kiirkõndimine. Kui sulle meeldib joosta, toimib see veel paremini. Treening vabastab ajus endorfiine ja tekitab hea enesetunde, mis võib aidata suhkruisu välja lülitada.