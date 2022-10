Šokikunstnik hakkas laulma: «Kõik tahavad meeldida, keegi ei tee südamest. Otsustasin, et teen siis ise!»

Minu jaoks laulmine ja kunst – see on kõik üks looming. Ühed lained, ühed toonid, emotsioonid ja teravused. Protsess on ju täpselt sama. Lood midagi kõigepealt selleks, et ennast liigutada. Kui see liigutab teisi ka, siis on eriti lahe. Enesekindlus peegeldub inimesteni ja olen aru saanud, kes on ise enesekindlad, need võtavad ka minu loomingust tuld. Loominguline julgus on löönud minus nii tugevalt välja, et katsetan mõnuga inimvõimete piire. Järgmiseks plaanin muusikavideole tantsu teha. See on hoogne, tempokas lugu, vaatame mis sellest saab.