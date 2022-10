Inger oma loomingust: see sisaldab ausust, mida lähiaastatel läbi olen käinud

«Uus album näitab, et mingites kohtades olen muutnud ka helikeelt. Olen inimesena kasvanud ja tunnen, et muusika kasvab minuga koos. Siiamaani pidevalt katsetan, kasvan ja proovin. See mulle muusiku töö juures meeldibki - piire pole ja looming on vaba. Tegelikult peaks alati nii olema, et muusika tuleb sinu seest ja kõik on aus ning ehe,» lisas Inger.

Ingeri sõnul sisaldab uus muusika kõike seda ausust, mida ta lähiaastatel läbi käis. «Protsess iseendani on eelkõige mänguline aga teinekord ka raske. Teekond koosneb teatud etappidest. Olen muusikalises mõttes jõudnud nüüd kindlale rajale. On täitsa põnev vaadata, mida järgnevad kuud toovad,» rääkis ta.

«Tunnen end täna enesekindlalt ja hästi. See, mida toon oma kuulajateni, peegeldab aga täielikult mind. Seda igas mõttes, nii sõnadelt kui ka meloodias,» sõnas muusik.

Inger avaldas, et elus pakub talle täna kõige enam üllatusi Randvere koolis peetav muusikaõpetaja amet. «Ka mu ema on muusikaõpetaja ja seda juba aastaid. See on nii huvitav, et ka mulle on see sama pisik külge jäänud. Antud tööpakkumine jõudis minuni täiesti ootamatult. Läksin vaid mõneks kuuks proovima, kuid mulle hakkas see töö tohutult meeldima. Poleks kunagi arvanud, et seisan noorte ees ja õpetan neile muusikat,» tunnistas ta rõõmsalt.

«Õpetaja amet arendab mind palju ka isiklikus plaanis. Olen aegajalt mõelnud endamisi, et mil moel ma end laste ees kehtestada suudan. Arutlesin sel teemal ka emaga ja ta tunnistas, et noorena oli ka temal analoogseid küsimusi. Selles mõttes meil on sarnasusi,» rääkis ta.

Muusik lisas, et erakordselt palju särtsu annab talle publiku ees viibimine - mida suurem lava, seda võimsam tunne. «Tõsi ta on, mind lihtsalt toidavad suured lavad! Alles eelmisel kuul käisin vabaõhufestivalil Norden, mis toimus Saksamaal. Esinesin seal oma bändiga ja suure lava tunne on ikka midagi täiesti teistmoodi, eriti veel välismaa kontekstis. See on midagi, mille poole hakkasin liikuba juba 15-aastaselt. See oli aeg, mil asusin esmakordselt muusikat kirjutama,» rääkis Inger raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast».