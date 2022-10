Uinuva tagumiku sündroom – mis see on ja kas põed seda sinagi?

«Me istume end surnuks,» ütles ta. Tema sõnul kaotame me iga istutud tunni eest kaks tundi elu. Liiga pikk istumine tingib ka seisundi, mida nimetatakse uinuva tagumiku sündroomiks. See tähendab seda, et su tagumik on väeti ja külvab seetõttu ülejäänud kehas pahandust. Mis see aga täpsemalt on ja mida selle vastu saab ette võtta?