XX sajandi algusaastail sündis vaba- ehk plastiline tants ja kogus hoogsalt jõudu, haarates eelkõige naisi. Eestlaste kirjutatud plastilise tantsu ajalugu sai alguse 1913. aastal, aga muutus eriti laialdaseks vabariigi ajal. Hoolega käidi välismaal õppimas, üksteise järel said alguse tantsustuudiod kodumaal. Kuulsaimaks neist sai kahtlema Gerd Neggo stuudio Tallinnas, Tartus täitis seda kohta Tiina Kapperi tantsukool.

Tantsuõpingud Peterburis

Tantsuõpetaja varasest noorusest on teada vaid pudemeid. Tiina Kapper sündis nime all Kristina Lebedeva 2. veebruaril 1895 Peterburis. Isa Ivan Lebedev olnud kunstnik. 19. sajandist on tuntud pooleldi vene, pooleldi eesti päritolu maastikumaalija Mihail Lebedev, kuid kas nad olid sugulased, pole teada. Ivan igatahes abiellus Peterburis poolatari Josefikaga. Hiljem mäletati teda Eestis kui huvitavat, veidi tüsedusele kalduvat imposantset prouat.