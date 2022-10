Inga Lunge: kui on hirmus, siis värise...aga tee ikka!

Inga Lunge julgustab hirmudega silmitsi seisma ja minema elus ikka optimistlikult edasi, isegi kui tee peal takistused ja silmitsi pead seisma väljakutsetega. «Mina ütlen...kui on hirmus, siis värise aga tee ikka! Muidu jääd oma hirmu otsa lihtsalt istuma. Mind on elu õpetanud nii - kui kusagil tunned hirmu, siis järelikult on seal taga midagi võimast ja ägedat,» lausus näitleja optimistlikult raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast».

«Teinekord on hirmu taga mingi potentsiaalne energia, mida sa pole siiani kasutanud. Just nii on alguse saanud ka minu elukutse. Ma pelgasin esinemist ja ei tahtnud üldse lavale minna. Kui koolis pidin klassi ees luuletust lugema, siis võtsin enne etteastet kaks palderjani tabletti sisse. Mul on madal vererõhk - see tähendas ühtlasi, et olin tablettide tõttu väga uimane. Sain juba siis aru, et selle teemaga tuleb tegeleda,» muigas Lunge.