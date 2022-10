KAS TEADSID? ⟩ Toiduained, mida pole soovitatav enne seksi süüa

Kui teie romantiline hetk on jõudnud sinnamaani, et liigute edasi magamistuppa, ei taha sa kindlasti, et sinu kõhus oleks ebamugavust põhjustav toit. Suudad sa ette kujutada midagi hullemat, kui kõht on gaase täis ja tunned, et hakkad iga hetk lõhkema? Eks hullemaid asju saab alati juhtuda, kuid kõige tähtsam on see, et saad oma enesetunnet ise mõjutada.