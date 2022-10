PEAAEGU VÄLJA MÜÜDUD ⟩ 82-aastane rokikuninganna Tina Turner sai oma Barbie nuku

Nukul, mis on osa nende Barbie Signature Music Seriesist, on seljas laulu muusikavideost inspireeritud riietus – must minikleit, teksatagi ja Tina vaat et firmamärgks kujunenud tunnussoenguga. Plastikust koopia on selgelt äratuntav ning astus kuulsuste Barbie nukkude eriseeriasse. Enne Tinat on välja antud veel Gloria Estefan, Elvis Presley ja David Bowie järgi kujundatud nukud.