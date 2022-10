Piret Laos armastab uusi alguseid ja põnevaid ootusi

Laos tunneb rõõmu, et saated «Ma näen su häält» ja «Õhtu!» on Eesti televaatajate kodudes hästi vastu võetud. «Olen selle üle nii tänulik. Pean tunnistama, et kui saade «Ma näen su häält» eelmisel kevadhooajal alustas, siis ootused ei olnud liiga kõrged. Tegime seda kohe alguses suure kirega, kuid ei teadnud, mida oodata. Saade on nii teistsugune ja Eestis sellesarnast varem tehtud pole, ka ülesehitus on üpris keeruline. Pealegi - need asjad, mis toimivad Ameerikas, ei pruugi sugugi Eestis tööle minna. Nüüd teame, et meie inimesed on selle nii hästi vastu võtnud ja tagasiside kogu tiimile on väga positiivne,» rääkis ta.

«Meelelahutusaates «Ma näen su häält» on südametemurdjaks armas Eesti inimene - minu või sinu naabrimees. Näeme teda iga päev, kuid talendist pole õrna aimugi. Kõik karakterid, kes selles saates osalevad, teevad sellest saatest saate,» mainis ta.

«Rääkides «Õhtu!» saatest, siis paljudele võibolla tundub, et ma teen päevas tunnikese tööd. Reaalsuses alustame aga juba hommikul ja kohe korraliku andmisega. Meil on väga intensiivsed koosolekud, vestlused, arutelud ja mõtete põrgatamised. Pea igapäevaselt avastan järsku, et kell on juba 16.00 ja nii palju on veel teha. Ma ei tea, kas see hullumeelne tempo muutub kunagi,» muigas saatejuht.