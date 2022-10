Amber Heard elab Mallorcal kuulsa spiooni nime kasutades salaelu

Evelyn Hockstein/Pool via AP/Scanpix

Hiljuti endise abikaasa Johnny Deppiga kohtus pikalt piike murdnud näitlejanna Amber Heard kurtis pärast kaotust, et on rahalistes raskustes ning tal pole väljamõistetud raha kuskilt võtta. Näib, et rahapuudus tähendab erinevate inimeste jaoks väga erinevaid asju.