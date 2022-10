Helen Adamson palverännuteel Hispaanias: matkasin ja vaatasin iseendasse

«Tore, et võtsin enda jaoks aega. Püüdsin olla hetkes ja koguaeg kohal. Teinekord oli veel pea 15 km minna ja jalgade valu tahtis sundida kohe maha istuma. Otsustasin olla selle valuga: nüüd on nii ja lepin olukorraga. Lubasin iseendal just nii olla. Mul ei olnud nendel päevadel mitte mingeid teisi kohustusi. Lihtsalt kõndisin, otsisin süüa ja eesmärk oli jõuda õhtuks järgmisesse öömajja,» lisas Adamson.

Lauljatar märkis, et matkal olles tundus elu nii erinev sellest, millega ta igapäevaselt harjunud kokku puutuma. «See oli nii teistmoodi sellest, mida muidu elu pakub. Primitiivsed mured tekkisid - polnud toitu ja sai vesi otsa. Tegelikult polnudki muud vaja: lihtsalt süüa, juua ja magada. See oli eriline tunne,» rääkis ta.

Millal on muusikul plaanis ette võtta uus rännak? «Kindlasti tahan peagi uuesti minna. Paar kuud nüüd siiski mitte, kuid äkki juba selle aasta lõpus. Matkamine on mul väga südames. Pensionieas tahaks oma partneriga ette võtta Pacific Crest Traili, mille pikkus on üle 4270 km. Selle läbimiseks kulub ligikaudu viis kuud. Usun, et see võiks väga tore olla,» lisas Helen Adamson raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».