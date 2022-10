Porist aega seostavad palju sügisnukrusega, kuid Heidi Hanso ei arva sugugi, et mudameeleolu must olema peaks. «See, kuidas sa suhestud tingimustesse enda ümber, peegeldab alati ainult seda, mis sünnib sinu sees.» Kas see tähendab, et sügismasendust kurtvad inimesed lihtsalt kannavad masendust endas ja otsivad selle väljaelamiseks üksnes ventiili? Heidi usub, et... /jätkub/