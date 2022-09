KAS SUL KA? ⟩ Tavalisimad mõtted, mis seksi ajal meestele ja naistele pähe turgatavad

Kõigil on juhtunud, et seksi ajal tuleb mingi tobe mõte pähe. See tuleb aga kiirelt tagaplaanile suruda, et mitte naerma puhkeda või partneri tundeid haavata. Sa pole aga sugugi üksi oma veidrate mõtetega. All on kirjas mõned levinumad mõtted, mis inimestele seksi ajal pähe turgatanud on.