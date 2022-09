Helen Sildna kultuurikalendri soovitused alanud sügishooaega

Veel enne, kui festivalikorraldaja välismaale siirdub, on tal ohtralt põnevaid uudistamisi ka Eestis. «Tahan minna Viimsi Artiumi vaatama, polegi sinna varem jõudnud. Näen, et nende kultuurikalender on erakordselt põnev! Seal pole ju sugugi vaid muusika - tegelevad ka etenduskunsti, teatri ja nüüdistantsu tutvustamisega. Kindlasti tahan minna mõnel päeval Arvo Pärdi keskusesse Laulasmaal, olen igatsenud selle atmosfääri järele. Mulle aegajalt lihtsalt meeldib olla seal, erakordselt vaikne ja mõnus paik. Olgu seal siis parasjagu kontsert või filminäitamine, alati on see hea ning huvitav,» märkis ta.

«Tahan sügisel jõuda tagasi ka Ida-Virumaale - näiteks vaadata mõnda etendust, mida korraldab Vaba Lava Narva. Seal on nii põnevaid teatri eksperimente! Väga tahan teha tiiru ka erinevates kunstigaleriides - see on alati mu lemmikteema. Tean, et Kadriorus on üleval Konrad Mägi näitus. Lisaks tahan minna mu hea sõbra Kris Lemsalu näitusele Noblessnerisse. Sügiseti meeldib mulle see osa kultuurist, mis on natuke introvertne. Lähinädalatel ei plaanigi suuri ja kärarikkaid üritusi. Mulle väga meeldib see mõte, et võtan topsi kakaod ja kulgen väikestes ja vaiksetes kontsertsaalides ja galeriides. Mulle meeldib see rahunemise aeg,» sõnas kultuurinautleja Sildna.