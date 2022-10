KAS TEADSID? ⟩ Selle aine puudus põhjustab varajast menopausi

Meie võimuses on pikendada keha nooruslikkust ja enamasti piisab vaid sellest, kui jälgid hoolikalt tervisenäitajaid.

Paljud naised seisavad hormonaalse taseme muutustega silmitsi umbes viiekümnedates, samas kui mõni naine sünnitab veel 60 aasta piiril. On ka naisi, kellel hakkab menopaus märku andma juba 40-ndates.

Statistika järgi on vähemalt 20-30 protsendil fertiilses eas naistest varjatud rauapuudus. Madal rauasisaldus organismis kiirendab menopausi teket. Lisaks on raud tihedalt seotud teiste mikroelementidega – näiteks C-vitamiini, B-rühma vitamiinide, foolhappe ja valkude imendumisega. Seetõttu tuleks järgida kõiki raua võtmise reegleid, et samal ajal parandada ka teisi näitajaid, mis vastutavad naise keha seisundi eest.