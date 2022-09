Eriti murettekitav on kõva ja eenduv kõht. See näitab, et rasva on palju kogunenud ning see on tihedalt kokku pakitud ja surub kõhuseina väljapoole, tekitades õllekõhu. Kõhusein ise koosneb lihastest ja kõvast kiudkoest ning on väga tugev, seepärast tundub kõht kõva.