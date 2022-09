Merilin Mälk: olen vahetevahel heas mõttes sinisilmne

Laulu «Sinisilmne» sõnad on lauljanna enda sulest ja muusikalise poole pealt olid abiks Soome produtsendid Topi Kilpinen ning Jonna Heikkinen. «Lugu on sahtlis olnud aasta aega. Topi on mu enda produtsent. Jonnaga sain kokku kirjutamislaagris. Laulu meloodia valmis ühe päevaga, kuid sõnade loomisega läks mul oluliselt rohkem aega. Pidin ka soomlastele selgitama, milline saab olema loo sõnum ja vibe,» avaldas Mälk.

«Sinisilmne» on salapärase visuaali ja tekstiga lugu, artisti enda sõnul on lüürikasse pandud palju isiklikke tundeid. «Kirjutasin seekord midagi väga isiklikku. Tean täpselt, mida iga sõna, rida või fraas tähendab, kuid tahan jätta kuulajale seekord natuke rohkem fantaasiaruumi. Loo taga on nii mõndagi, mis jääb saladuseks,» kinnitas Mälk.

Laul sündis Helsingis toimunud kirjutamise sessiooni käigus, kus algul oli artist päris nõutu, et millist sõnumit soovib ta oma kuulajatele edasi anda - eriti perioodil, kui elus on kõik hästi. Pika mõtlemise peale nentis lauljanna stuudios, et tunneb end mõnikord liialt sinisilmsena ja tahab seda mõtet ka teistega jagada. «Lihtsalt olen vahetevahel sinisilmne - kuid leian, et seda ikka heas mõttes. Kui aga rääkida mu enda silmadest, siis need on muidu hallikat värvi, ilmselt on see eestlaste puhul üsna tavaline. Vahel harva peegeldub sealt ka veidi sinakamat tooni,» sõnas lauljatar.