Lenna Kuurmaa igatseb sünnipäevakingiks just seda toredat vidinat

«Sügis toob mulle nii palju põnevat! Antud juhul olen juba kodust väljunud ja parasjagu objektil Obinitsas. Eile oli kodustega sünnipäeva tähistamine ja täna on mul juba tööpäev! Vaatan hetkel maja, mille ehitamine meil käsil ja teen isegi siin tööd. Sügis selle laine all suuresti lähebki,» avaldas Kuurmaa.

Lauljatar lisas, et peagi jõuab avalikkuse ette ka värsket muusikat. «Teen koostööd Iiris Vesikuga. Iiris on laulud kirjutanud ja mina laulan. See projekt jõuab meil peagi lühiplaadini,» teatas ta.

Muusik kirjeldas, millist sünnipäevakinki ta kõige enam igatseb. «Pere poolt küsitakse seda küsimust ikka tihti. Abikaasa Lauri proovis välja uurida, milline kingitus võiks olla mulle kasulik ja vajalik. Tööriist see pole, vahepeal tahaks puhata nendest! Minu soov oli saada endale nutisõrmus. Paljudel sõbrannadel on see juba olemas. Mul endal nutikella pole. Kuid mind väga huvitab, mitu sammu ma olen teinud, kuidas ma magan või kuidas mu südametöö on. Ma pole veel kingitust kätte saanud...kuid loodan, et varsti saan,» muigas Lenna Kuurmaa raadio Elmar hommikuprogrammis.