32-aastane Ramsdell on hambaarstide lemmikpatsient, nagu ta naljatab.

Tegelikult tema TikToki järgijad utsitasidki teda oma suuga maailmarekordit püüdma minema. Kui mõõdud olid võetud, oli selge, et rekord kuulub talle.

Ramsdell on olnud terve elu suure suu ja laia naeratusega, ehkki tema pereliikmetel on väiksemad suud. Lapsena selline omapära eriti rõõmu ei teinud, sest teda kiusati ja talle pandi koledaid hüüdnimesid. Ajapikku õppis ta oma suurt suud aga armastama ja loodab inspireerida teisigi, kel on mõni ebakindlus.