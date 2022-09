Värskelt vallaline Kim Kardashian ütleb, et tema järgmine peika võiks olla neuroteadlane

Saates «The Late Late Show» rääkis Kardashian saatejuht James Cordenile, et ta on praegu vallaline ega otsi kaaslast, sest ta tahab lihtsalt «hetkeks lõõgastuda». Kuid kui ta on selleks valmis, siis ei vaata ta meelelahutustööstuses tegutsevaid inimesi.

«Mulle tundub, et pean midagi tegema, näiteks minema erinevatesse kohtadesse,» vastas ta, kui Corden küsis, kus Kim Kardashian inimestega kohtub. «Ilmselgelt see ei tööta, mida iganes ma olen teinud. Niisiis, ma ei tea. Võib-olla haiglasse, et kohata arsti. Advokaadibüroosse. Ma arvan, et ta on teadlane. Neuroteadlane. Biokeemik. Arst. Advokaat. Võib-olla kujutan end tulevikus koos just sellise inimesega.»