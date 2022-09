Merle Lilje: unistada mulle meeldib, kuid põhilise aja elan ikka olevikus

Saabuvat sügist võtab muusik vastu tervitades ning pimedam aeg teda sugugi ei morjenda. «Kõik mis ette tuleb, ma proovin läbi. Mul ei ole probleemi, et mingitel hetkedel tunnen, et seda on mu jaoks liiga palju. Enesekontroll on olemas ja isegi kui tunnen, et hakkan vinti üle keerama...jätan siis vaikselt mingeid toimetusi ära. Kõik, mis ma teen, mulle väga meeldib. Kui sa teed asja, mis sulle meeldib, pole see sulle üldse koormaks,» lisas Lilje.

«Unistama peab, see on kohe täitsa selge. Mitte midagi ei juhtu, kui sa ei unista. Ajul on komme salvestada sinu soove ja mõtteid. Mul on tunne, et aju hakkab vaikselt su mõtete suunal tööle ja nii need unistused täituvad. Põhilise aja elan olevikus. Kuid rääkides tulevikust...arvan, et see on helge. Olen veel noor ja loodan, et tulemas on palju esinemisi ning publikuga kohtumisi. Töö tegemine on just see, mis aitab mul püsida kaua noor ja rõõmus,» rääkis Merle Lilje raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast».