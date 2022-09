SEKSIKAS SÜNDMUS ⟩ Täna räägime võimust, rahast ja allutamisest

Eesti ühiskonnas pole teist sama siirast, seksikat ja julget naist kui on Epp Kärsin. Tema räägib seksist nii nagu see on ja teeb seda niivõrd innustavalt, et igaühel läheb fantaasia lendama. Poolatari Blanka Lipińska äsja eesti keelest ilmunud romaan «365 päeva» võlgneb oma edu äärmiselt avameelsetele seksikirjendustele.