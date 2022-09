Marju Länik: leia elus, mis sind paelub, see on sulle suureks rõõmuallikaks

Länik tähistab tänavu 65. sünnipäeva. Milliseid traditsioone ta au sees hoiab? «Muretsesin taas kord ühe uue kleidi. Ei ole enam suvi... kuid pole veel ka päris sügis! Olen septembrikuu sünnipäevalaps ja leian, et ka sügisel tuleb kanda värvilisi toone. Just selliseid värve, mis sobivad sügise algusesse. Ka minu uus kleit on selline,» rääkis lauljanna.

Muusik kirjeldas raadio Elmar hommikuprogrammis, mis laadi kingitusi ta armastab. «Mulle meeldivad, kui lilled on köidetud maitsekalt kimpu. Näiteks, kui hulk roose on kimbus... on see imeline. Kuid ka erinevat sorti lilled üheskoos – olen saanud lausa võrratuid seadeid! Teinekord on nii erilaadi õitest, okstest ja vartest kõik kokku põimitud – et ei raatsigi kohe ära visata. Kommidest nii palju, et šokolaadi võiksin süüa ühe tüki päevas, eelistan seejuures ikka tumedat,» sõnas ta.

«Rääkides aga mu südamesoovidest, siis ma loodan, et sel sügisel ja talvel ei tuleks enam koroonapiiranguid. Unistan, et artistid saaksid taas kord terve aasta lõikes tööd teha. Loodan, et minul ja mu bändil on jätkuvalt esinemiskutseid. Eestimaal on nii palju kohti, kuhu ma pole oma elu jooksul veel tänaseni esinema jõudnud. Lisaks veelgi, loodud on ju ka väga palju uusi esinemispaiku. Ma väga loodan, et mul on õnn nendele lavadele astuda. Tahan kohtuda nendega, kes mind kuulata soovivad, et tunda vastastikku rõõmu muusikast,» avaldas Marju Länik raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».