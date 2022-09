LOEME RAHA ⟩ Kaarel Nurmsalu avaldab, kui palju tuleks lapsele taskuraha anda

Kaarel Nurmsalu on veendunud, et taskuraha aitab lapsel õppida tundma raha väärtust ja ning õpetab ka otsuseid langetama. Lapsele taskuraha kandmine on Nurmsalude peres Kaarli vastutada ja esmalt tuli tal välja mõelda, mis summas ja kui sageli seda teha.

«Otsustasin lähtuda vormelilegendi Michael Schumacheri põhimõttest, et lapsele ei ole mõistlik palju taskuraha anda. Taskuraha peamine eesmärk on õpetada lapsele rahaga arukalt ümber käima ja hindu võrdlema. Soovin, et mu laps mõistaks, et raha ei kasva puu otsas,» rääkis Nurmsalu.

