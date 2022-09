Haridusminister Tõnis Lukas: kool on tasakaal rahuloleva õpetaja ja õnneliku lapse vahel

«1. september on meie kõigi jaoks tähtis aeg. Õigupoolest kõigi jaoks, kes on koolis käinud ja kes saadavad oma lapsi või sugulasi kooli just praegu. See on kõigi Eesti elanike jaoks tõeliselt väärtuslik päev,» märkis Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas raadio Elmar hommikuprogrammis.

Minister meenutas seika oma koolitee esimesest päevast. «Mul on see tegelikult päris hästi meeles! Meie kooli ajaloolises aulas, praeguses Gustav Adolfi Gümnaasiumis, pandi meid kenasti ridadesse istuma. Mina sattusin ühe poisi kõrvale, kelle nimi oli Mati. Otsustasime kohe hakata ka pinginaabriteks. Mäletan ka aabitsat ning klassijuhatajat...esimest päeva mäletan hästi,» sõnas ta.

«Suhtlen oma toonaste koolikaaslaste ja õpetajatega vähem, kui oleks viisakas. Kuid meil on Facebook keskkonnas suhtlemisgrupp ja seetõttu olen aktiivsemate klassikaaslaste tegevustega kursis,» märkis ta.

Lukas saatis tervitused teele kõikidele õpilastele. «Soovin, et see aasta läheks täie ette! Et oleks pingutamist ja seda igas tegevuses. Kui pingutad, annab see lõpuks rahulduse tunde. Loodan, et igaüks leiab sel õppeaastal mingi alalise oskuse, teadmisi või hea harjumuse. Olgu see õppeaasta selline, mille saab ellu kaasa võtta. Jõudu ja head tuju,» soovis ta.