PANE TÄHELE ⟩ See kummaline sümptom ilmneb naistel kuu aega enne infarkti

Infarkti salakavalus seisneb selles, et sageli ei pruugi seda ära tunda ka pärast infarkti – rääkimata haiguse ennetamisest. Naistel, erinevalt meestest, ei avaldu infarkti sümptomid praktiliselt üldse.

Huvitaval kombel üritab keha aga isegi kuu aega enne infarkti sind hoiatada. Teine asi on aga see, kas sa sellest aru saad, sest enamasti me ei seosta seda sümptomit südameprobleemidega ja mõnikord ignoreerime seda täielikult.