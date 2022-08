Kiropraktik annab nõu: kui töötad kodukontoris, järgi just neid kehasõbralikke juhiseid

«Kui rääkida noorte inimeste istumisasendist, siis olulised momendid on kasvuspurtide ajal. Kui laps kasvab ühe suvega viis kuni kümme sentimeetrit, siis tema luustik on osaliselt kõhreline ehk nii-öelda poolplastiliin. Igasugused kõverad istumisasendid tekitavad kümnekordset kahju. Luud viskavad suurt kasvu, kuid lihased ei jõua järgi. Sel perioodil on mõistlik ka võistluskoormus maha võtta ja keskenduda üldisele lihaskoormuse tugevdamisele - et sa suudaks pikemaks kasvanud keha normaalset toestada,» lisas mees.

Kõrve andis nõu ka teleka vaatamise asendi hoidmisel. «Kõige parem on mõistagi see, kui telekas on otse sinu ees. Kui sa istud pidevalt paremal diivani nurgal või hoopis vasakul pool, siis sa oled ju koguaeg viltu. Aegajalt tasub neid asendeid vahetada. Ja vahet pole, kas istud diivanil või toolil - alaselga on hea toestada. Pole vaja tekitada tühja ruumi, kuhu selg saab vajuda,» märkis ta.

«Rääkides veel hommikvõimlemisest, siis oluline on võtta süstemaatiliselt ette kõik liigesed. Piltlikult öeldes - randmeringid, põlveringid, puusaringid, kael lahti võimelda, selgroole teha kassiharjutusi. Kes joogat teab, on kursis, et päikesetervitused on kasulikud. See paneb kogu keha liikuma,» sõnas spetsialist.

Mees soovitas igapäevaselt teha ka abaluude piirkonda suunatud jõuharjutusi, just sirutusele mõeldes. «Oleme palju oma liikumises ette suunatud - olgu see siis köögipoti või õppematerjali kohal. Ma ise teen vähemalt ühe jõuharjutuse seeria, kuhu kuulub kolm neli harjutust. Ka ujumine on hea - see paneb meid sirutusasendisse. Kui mõtleme kopsude või südametööle, siis teame, et need elundid on küürus istudes kokku surutud. Nende töö on läbi küürus istumise ebaefektiivsem. Kui ka pea on ette kaldu ja kael on halvas asendis, siis tekivad lihaspinged ning kaelas kannatavad lülisamba arterid - need hoolitsevad peaaju verevarustuse eest,» märkis ta.

«Keha liigutamine on oluline, sest see hoolitseb meie füüsilise ja mentaalse heaolu eest. Seega, tähtis on verevarustus käima saada. Iga tunni tagant tuleb teha väikene liigutamise paus, kus saab end natukene liigutada,» rääkis kiropraktik Priit Kõrve raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».