ARAKNOFOOBIDE ÕUDUSUNENÄGU ⟩ Ämblikuvõrku saab nüüd riideesemena seljas kanda

Ämblikuvõrgu motiiviga riideesemeid on ennegi moelavadel nähtud, kuid Givenchy uus ämblikuvõrgupusa on tähelepanuväärne oma realistlikkuse poolest. Puuvillasest materjalist pusa katab kootud valge kudum, mis võib piisavalt kauguselt jätta mulje, justkui kandja oleks enda teekonnal kogemata ämblikuvõrku koperdanud.

Ämblikud on lähiaastatel haute couture’s palavalt armastatud olnud – seda tõendab ka Moncleri 2022. aasta kollektsioon, mis on tehtud koostöös «Ämblikmehega».

Omaette küsimus on, kui populaarseks rõivaese laiema üldsuse seas kujuneb: hirmu ämblike ees loetakse maailmas enim esinevaks foobiaks. Ameerika Ühendriikides kannatavad selle all ligi pooled naised ja veerand meestest. Pusa kui selline iseenesest kuigi hirmuäratav pole. Tuleb vaid loota, et riidekapis seiklev ämblik Givenchy uut moeartiklit ekslikult enda koduks ei pea.