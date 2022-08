KAS SINA JULGEKSID? ⟩ Moodi tulevad püksid, mis nõrganärvilistele kandmiseks ei sobi

Kollektsiooni loonud Lena M Áine on lummatud graafilistest ning õudsetest piltidest – armastusest nende vastu sündis ka lihakollektsioon. Lisaks kõnealustele pükstele on disaineri veebipoes saadaval liha välimusega kott, korsetid ja kleit. Igaks juhuks tasub mainida, et tegu on siiski lihaimitatsiooniga ning materjal on valmistatud lateksi baasil. Tänu sotsiaalmeediale on püksid hetkel välja müüdud, vaatamata nende kopsakavõitu hinnale (ligikaudu 320 eurot).