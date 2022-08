Kaja Kallas on peaminister, kes julgeb otsuseid teha

See pole teps mitte esimene kord viimase poolaasta jooksul, kui varem pehmekeseks nimetatud peaminister on näidanud oma otsustavust ja põhimõttekindlust.

Kallasele heideti koroonapandeemia ajal korduvalt ette, et ta on tuulelipp – kord kehtestatakse piirangud, siis jälle tühistatakse, kui koroonanumbrid tsipake väiksemad on. Ent see muutus tänavu pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, mil Kallas asus aktiivselt ja julgelt tegutsema Ukraina toetuseks. Sestpeale kasvas inimeste usaldus peaministri vastu võimsalt. Kallas tituleeriti nii Eestis kui välismeedias headuse eestvõitlejaks Venemaa terrori ja ebainimliku julmuse vastu.