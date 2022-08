HEA TEADA ⟩ Kas kuuma ilmaga põletab rohkem kaloreid?

Jahedast, konditsioneeriga varustatud spordisaalist õue treenima minna pole hetkel just igaühe unistus, kuid soojas treenimine ei ole midagi uut. Juba aastaid on inimesed vihtunud trenni teha soojas ruumis, paksudes riietes või isegi kilesse mähituna, et trennist viimast võtta. Kuid on sellest siis ka kasu?