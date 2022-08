Asenda kohv selle joogiga ja kõhuvoldid sulavad iseenesest

Paljud eestlased liiguvad liiga vähe, söövad ebatervislikku toitu ning ei hoolitse enda vaimse tervise eest. Või sina saad käsi südamel öelda, et oled parema füüsilise vormi nimel juba üpris kõvasti pingutanud? Selleks, et protsessi veelgi kiirendada, saad lisaks treenimisele ja korrapärasele toitumisele veel ühte asja teha.

Toitumisspetsialisti sõnul on vöökohta võimalik peenemaks saada sedasi, kui vahetad hommikukohvi rohelise tee vastu. Teadusuuringud on leidnud, et roheline tee aitab ainevahetust kiirendada ja efektiivsemalt kehakaalu langetada. Uuringus osales 35 ülekaalulist meest ja naist, kes jagati gruppidesse. Need, kes jõid päevas neli tassi rohelist teed ja seda kaks kuud järjest, võtsid kaalust oluliselt alla. Kohvijoojate tulemused jäid tublisti alla.