HEA TERVISE SALADUS ⟩ Väldi seda mahla, kui soovid heas vormis püsida

Mahl, nektar või mahlajook?

Pealtnäha identsete pakendite sisu erineb märgatavalt. Tervisele parim valik on mahl, kuhu ei ole lisatud säilitusaineid ega suhkrut. Samuti on mahlas mahla saja protsendi ulatuses ehk seda pole lahjendatud vee ega millegi muuga. Mahla hind on enamasti lahjematest alternatiividest krõbedam, kuid toiteväärtus samuti kõrgem. Vitamiinid, mineraalained ja mikroelemendid on mahlas toormahlaga võrdväärsed.

Nektaris on mahlasisaldus vähemalt 25-50%, kuid see võib sisaldada ka lisaaineid ja suhkruid. Tootjal on lubatud nektarile lisada vett, sidrunhapet ja teisi lisakoostisosi.

Mahlajoogi puhul ei ole mahlasisaldus määratletud, kõige sagedamini on selleks 10-15%. Enamasti on sellesse lisatud ja suhkrud ja lisaaineid, samuti on tootjal võimalik panna koostisesse nii sünteetilisi, looduslikke kui ka looduslähedasi maitse- ja lõhnaaineid. Seega on võrreldes mahlade ja nektaritega mahlajoogil väikseim toiteväärtus.