PÄRISELT TOIMIVAD ILUNIPID ⟩ Jane Fonda lõpetas ootamatul põhjusel iluoperatsioonidel käimise

«Me kõik teame palju jõukaid naisi, kellele on tehtud igasuguseid iluoppe ja muid selliseid asju ning nad näevad kohutavad välja,» ütles Fonda. «Lasin endale ka ühe teha, kuid see jäi viimaseks, sest ma ei taha moonutatud välja näha. Ja ma pole sugugi uhke, et see juhtus.»

Erinevalt paljudest tunnistas naine, et temagi on noa all käinud, näiteks silma- ja lõuaoperatsioonidel, kuid loobus 2020. aastal ilukirurgiast täielikult. Siiani pole Jane otsust kahetsenud, vaid hoiatab naisi hoopis lõikustega kaasneva sõltuvuse eest.

Näitlejannast tehtud dokumentaalfilmis rääkis ta, kuidas on oma nooruslikkuse üle uhke, kuigi see pole päris naturaalselt tulnud. «Vihkan seda, et mul on olnud vajadus ennast füüsiliselt muuta, et tunda end ilusana. Ma soovin, et ma poleks selline. Soovin, et oleksin julgem. Aga ma olen see, kes ma olen.»