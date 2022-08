LÕKS ⟩ Naised teevad midagi, mis ei lase neil juhiks saada. See on...

Aga nüüd ma kummutamegi selle stereotüüpse väite! Minu praktika näitab hoopis midagi muud. Minul konkreetselt on olnud juhendatavate hulgas 60% naisterahvaid. Kui vaatame nimekirja nendest ettevõtjatest, kes jõuavad näiteks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse või Tallinna Ettevõtlusinkubaatorisse - ka seal on 60-70% naised. Naised on väga ettevõtlikud!

Võtame näiteks koosoleku, kus arutatakse mingit teemat. Kõik avaldavad oma arvamust ja diskuteerivad. Ja miskipärast juhtub sageli, et kui vaated on konfliktsed, siis on naisterahvas esimene, kes tõmbab oma seisukoha tagasi. Annab meesterahvale millegipärast õiguse. Ka siis kui tal pole mingit põhjust selleks, tema argumendid on vettpidavad. Olen seda korduvalt ja korduvalt näinud! Mõelge korra.