PROOVI JÄRELE ⟩ Selline muster on hetke kuumim mood

Kõige lihtsam viis seda mustrit oma garderoobi lisada ja maksimaalselt ära kasutada on investeerida kaunisse sebramustriga kleiti. Kleit on garderoobide selgroog – sest juurde on vaja lisada vaid kingad ja käekott ning oledki valmis uksest välja lehvima. Veelgi enam, kleidilõikeid on niivõrd palju, alates maani ja lõpetades minikleitidest, laiade varrukatega või hoopis ilma varrukateta variantidest. Kokkuvõttes on kleidi valimine lihtne ja mitmekülgne viis, et proovida uusi trende.