Niimoodi saad lahti lehast, mis on kaltsukast ostetud rõivastel küljes

Seda lõhna põhjustavad kemikaalid, millega töödeldakse kantud rõivaid, et need oleksid puhtad ja kandmiskõlbulikud. Selle lõhna on aga väga raske riietest täielikult välja saada.

Kõige rohkem mõjutab lõhna see, kas rõivaeset saab pesta. Piisavalt kõrge pesutemperatuur toimib üsna hästi kõigi riiete puhul. Enamik lõhnu kaob, kui rõivaid pestakse 60 kraadi juures. Probleem on aga selles, et enamikku riideid ei saa nii kuumal temperatuuril pesta. Kui lõhn ei kao aga ühegi teise meetodiga, tuleks siiski proovida pesemist 60 kraadi juures. Vanade riiete pesemine on alati ökoloogilisem kui uute ostmine.