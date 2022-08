PILT ⟩ Kate Middleton kandis väga üllatavaid rõivaid

Üldiselt tõmbab Kate meelsasti kleidi ülle, kuid tema hiljuti tärganud soov lühikesi pükse kanda on hertsoginna jaoks täiesti uus esteetika, mida võiks suisa nimetada «mittekuninglikuks». Sellest hoolimata on endiselt näha, et Kate’ile meeldib kanda rõivaid, mida saab omavahel hõlpsasti kombineerida.