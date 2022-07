Eksperdid võrdlevad Kate Middletoni ja Meghan Markle'i lastekasvatusstiile

Kaks lastekasvatuseksperti analüüsivad, kuidas Kate ja Meghan oma laste eest hoolitsevad. «Kate Middleton on aktiivne, tundlik ja soe emme,» märkis rasedus- ja sünnitusguru Tiffany Norris. «Ta on leidnud suurepärase tasakaalu hoolivuse ja hellalt piiride seadmise vahel. Kate on emana kui majakas – ta juhendab oma lapsi, kuid laseb neil ka ise maailma avastada, et nad õpiksid iseseisvust.»