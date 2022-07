Meryl Streep: jäin noorena oma kehva välimuse tõttu paljudest rollidest ilma

Meryl Streep tähistas hiljuti enda 73ndat sünnipäeva. Vaatamata väärikale vanusele on näitlejanna siiani nooruslik. Veelgi enam, suur osa fänne peab naist kaunimaks kui kunagi varem. Streep on jaganud avalikult enda ilu saladust: ta ei puuduta kunagi oma nägu ning hoidub päikesest ja alkoholist.

On teada, et laiema näokuju ja lõuajoonega inimesed näevad vanemana nooruslikumad välja. Küll aga võib sama näokuju noorena olla kergelt ümar. Seega on loogiline, et Meryli välimus on nüüd enda kõrghetke saavutanud. Naise noorusaegadel ei peetud teda klassikaliseks iluduseks, mistõttu ta jäi karjääri alguses ilma mitmetest rollidest.