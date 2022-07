PEA PIIRI ⟩ Sel põhjusel ei tohiks liiga kaua vannis liguneda

Dermatoloog Stacy Chimento jagab vannivõtmise põhitõdesid. Kui lebad pikalt vannivees, siis nahk kaotab oma loomulikku rasu, nii et see muutub kuivaks, ärritub ja võib isegi põletik tekkida. Eriti vastuvõtlikud pikale vanniõhtule on need, kel diagnoositud psoriaas.

Kui pikad vannid muutuvad igapäevaseks harjumuseks, võib see tõsiselt nahka kahjustada kellel tahes. Kui pikalt vannis haududa, lähedad sõrmeotsad ja varbad kortsu. Selle eesmärk on väidetavalt aidata inimestel vee all asju paremini haarata. Lõpuks võivad need lõhkeda, paljastades nende all oleva värske naha ja suurendades infektsiooniohtu.