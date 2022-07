KAS SINA KANNAKSID? ⟩ Hannes Hermaküla pani seeliku selga: «Tuul käib läbi, päris mõnus!»

Tänane «Ringvaade» noppis üles ehk enim kirgi kütva moeteema - seelikutes mehed. Mis imelik trend see on, kust see tuli ja kas see päriselt ka ikka kanda kõlbab? Julge ja mehelik mees Hannes Hermaküla võttis ette ulja avantüüri ja pani endale seeliku eetris selga. Aga suur oli teletähe üllatus kui selgus, et seelikus ei saagi päris sama suvaliselt istuda ning hoogsas kaares jalga põlvele lennnutada nagu tavaliselt.

Kust sellline trend ilmus? Mis on selle taust? Üllatav on see, et neid mehi pole maailmas mõni üksik, vaid sääre välgutajaid luusib korraga nii siin kui seal. Neid on näha nii estraadilaval, punase vaiba üritustel kui seltskonnaelus. Sotsiaalmeedia uljaspeade ridades, kes tähelepanu nimel alati valmis intrigeerima, on aga seelikuvendi lausa terve rügemendi jagu.